Новое дело на актера из «Глухаря» поступило в военный суд Москвы
«Коммерсант»: новое дело против артиста Канахина поступило в суд
В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил «Коммерсант».
В начале года актер из сериала «Глухарь» получил заочно пожизненный срок по статье о госизмене. В 2-й Западный окружной военный суд поступило новое дело, по которому Канахин* проходит как член организации «Русский добровольческий корпус»**.
Актера обвинили в террористических и других преступлениях, которые он совершал при нападении на приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Уголовное дело в суд поступило и в отношении других лидеров и участников запрещенной террористической ячейки.
«Дело было передано судье [19 сентября], после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания», — указали авторы материала.
Судебный процесс пройдет в заочном и закрытом режиме.
* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.