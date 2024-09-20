Новое дело на актера из «Глухаря» поступило в военный суд Москвы

В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил « Коммерсант ».

В начале года актер из сериала «Глухарь» получил заочно пожизненный срок по статье о госизмене. В 2-й Западный окружной военный суд поступило новое дело, по которому Канахин* проходит как член организации «Русский добровольческий корпус»**.

Актера обвинили в террористических и других преступлениях, которые он совершал при нападении на приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Уголовное дело в суд поступило и в отношении других лидеров и участников запрещенной террористической ячейки.

«Дело было передано судье [19 сентября], после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания», — указали авторы материала.

Судебный процесс пройдет в заочном и закрытом режиме.

* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.