Сообщников актера из «Глухаря» по РДК объявили в международный розыск

ТАСС: сообщников Канахина по РДК заочно арестовали за атаку на брянские села

Московский суд постановил заочно арестовать двух сообщников актера Кирилла Канахина* из «Русского добровольческого корпуса»** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*. Об этом сообщил ТАСС .

Боевиков также объявили в международный розыск, отметил источник издания в правоохранительных органах. В отношении подсудимых возбудили уголовное дело по статье о терактах, незаконном обороте оружия и взрывных веществ.

По версии следствия, после начала СВО Канахин* переехал на Украину и стал участником РДК**. Вместе с Галановым* и Огурцовым* он пересек границу и напал на российских военных под Брянском.

Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил экс-актера к пожизненному лишению свободы за государственную измену. Канахин в марте 2023 года совершил теракт против жителей в Климовском районе Брянской области и участвовал в боях с ВС России.