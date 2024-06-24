Новицкого и Васильева заподозрили в хищении почти девяти миллиардов рублей
Новицкий и Васильев стали подозреваемыми по делу о хищении 8,8 млрд руб
Совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита заподозрили в хищении 8,8 миллиарда рублей, которое они могли совершить вместе с предпринимателем Евгением Новицким. Об этом сообщил «Коммерсант».
По версии следствия, Васильев и Бейрит, будучи в сговоре с Новицким, предположительно, похитили более 8,8 миллиарда рублей из шести негосударственных пенсионных фондов.
Журналисты уточнили, что Васильева и его делового партнера Бейрита полицейские задержали 22 июня под Тверью. Затем их привезли к следователям на допрос в Москву в качестве подозреваемых.
Самого бизнесмена Евгения Новицкого ФСБ задержала 20 июня. Ему предъявили обвинение в шести эпизодах особо крупного мошенничества. Суд отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа.