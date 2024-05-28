Нижегородца будут судить за изнасилование и убийство двух пенсионерок в лесу

В Нижегородской области будут судить 42-летнего мужчину, на счету которого два изнасилования и убийства пенсионерок. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на СУ СКР региона.

В июне прошлого года мужчина напал на 63-летнюю женщину в Ивановской области. Он заметил пенсионерку в лесу за сбором грибов, изнасиловал, убил, частично закопал и поджег тело, а потом сбежал. Меньше месяца спустя он повторил преступление уже в Нижегородской области, его жертвой стала 67-летняя женщина.

Обвиняемый частисно признался в совершении преступлений, его дело передано в суд.