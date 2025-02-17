Нижегородского грабителя ювелирного магазина задержали

Нижегородская полиция задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По ее данным, ранее судимый местный житель в черной маске ворвался в торговый центр и, угрожая похожим на пистолет предметом, разбил витрину ювелирного магазина.

«Он схватил два лотка с золотыми цепочками и скрылся с места преступления. Всего мужчине удалось похитить более 30 цепей, общей стоимостью 1,4 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

По факту преступления СК возбудил уголовное дело по статье о грабеже. Полиция установила личность предполагаемого преступника и поймала его. Украденные драгоценности обнаружили на чердаке его дома. За преступление подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее злоумышленник в маске ограбил банк в Екатеринбурге. Он вынес из здания около семи миллионов рублей. При нападении преступник угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет.