Нижегородский пенсионер стал фигурантом дела после поджога мотоциклов из-за громких звуков

Два мотоцикла загорелись в конце сентября в гаражном массиве одного из сел на Бору. Ущерб владельцам превысил 344 тысячи рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как отметили правоохранители, за поджог задержали 64-летнего местного жителя, который признал свою вину. Мотивом преступления стали громкие звуки от мотоциклов, которые постоянно ездили по поселку и мешали отдыхать.

На участке подозреваемого обнаружили канистру с жидкостью и куртку. Пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.