Нижегородская школьница ударила пьяного отца ножом в живот и раскаялась

Конфликт 11-летней школьницы и вернувшегося домой пьяным отца в Починковском районе Нижегородской области закончился поножовщиной. Как сообщил сайт NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пятиклассница схватилась за кухонный нож и ударила пьяного родственника в живот.

Обеспокоенная мать школьницы вызвала медиков, которые забрали пострадавшего в больницу. Там пострадавшему от рук дочери мужчине диагностировали открытую рану брюшной стенки.

С девочкой уже пообщались сотрудники полиции. Школьница раскаялась и заявила, что убивать отца не хотела. Пострадавший мужчина, который ранее оказался дважды судим, подчеркнул, что претензий к ребенку не имеет.

Ставшая фигуранткой уголовного дела об убийстве школьница из Приморского края избежит наказания. Об этом в комментарии 360.ru заявил представляющий интересы девочки адвокат Александр Шушаков.

Он пояснил, что девочка зарезала злоумышленника, напавшего на ее отца-инвалида. Следователи посчитали, что школьница действовала в пределах допустимой самообороны, так как ее родственнику грозила смертельная опасность.