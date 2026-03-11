«Никому не причинял зла». Сестра «бога Кузи» вступилась за брата

Фото: РИА «Новости»

Сестра лидера псевдоправославной секты «бога Кузи» Андрея Попова Анастасия заявила, что ее брат никому не делал зла. Ее слова привели «Вести».

Анастасия выразила уверенность, что кто-то просто использует имя брата и пытается заработать на нем, но сам «бог Кузя» никогда не интересовался деньгами.

«Вся эта ситуация  ужасная, мой брат талантливый человек, добрый, чуткий, никогда никому не причинял зла. О деньгах никогда в семье, особенно от него, никто не слышал», — заявила женщина.

Сестра «бога Кузи» предположила, что внимание к брату кому-то выгодно, но сам он лично ни в чем не виновен.

Суд в апреле 2018-м приговорил Попова к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и создание тоталитарной секты. Во время обыска у него нашли больше 150 тысяч долларов, 240 миллионов рублей, оккультную литературу и фальшивые печати религиозных организаций.

