«Никому не причинял зла». Сестра «бога Кузи» вступилась за брата

Сестра «бога Кузи» заявила, что он никогда никому не причинял зла

Сестра лидера псевдоправославной секты «бога Кузи» Андрея Попова Анастасия заявила, что ее брат никому не делал зла. Ее слова привели «Вести» .

Анастасия выразила уверенность, что кто-то просто использует имя брата и пытается заработать на нем, но сам «бог Кузя» никогда не интересовался деньгами.

«Вся эта ситуация ужасная, мой брат талантливый человек, добрый, чуткий, никогда никому не причинял зла. О деньгах никогда в семье, особенно от него, никто не слышал», — заявила женщина.

Сестра «бога Кузи» предположила, что внимание к брату кому-то выгодно, но сам он лично ни в чем не виновен.

Суд в апреле 2018-м приговорил Попова к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и создание тоталитарной секты. Во время обыска у него нашли больше 150 тысяч долларов, 240 миллионов рублей, оккультную литературу и фальшивые печати религиозных организаций.