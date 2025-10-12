Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК

Основатель сети магазинов одежды и обуви блогер Никита Ефремов частично признал вину по уголовному делу о спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией»*. Об этом сообщил ТАСС .

По данным источника, предпринимателю вменили совершение шести банковских переводов на заграничные счета ФБК* по 1000 рублей каждый.

«По существу обвинения согласен частично», — указали в документах дела.

При этом Ефремов на первом допросе в качестве подозреваемого отказался добровольно передать следствию гаджеты и пароли к ним. Блогер также утверждал, что впервые узнал о запрете деятельности ФБК* на территории России во время допроса.

Следствие считает, что Ефремов в 2021 году также участвовал в несогласованных с властями акциях протеста в Москве. Сам обвиняемый отверг причастность к митингам и заявил о своем патриотизме.

*Признан в России иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией.