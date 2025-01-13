«Никаких нареканий». Нижегородскую семью, где отец убил ребенка, назвали хорошей

Семья, в которой отец убил жену и полуторагодовалую дочь в Нижегородской области, создавала хорошее впечатление. Глава семейства даже построил детскую площадку около дома. Об этом 360.ru рассказали соседи.

«Приехали только летом из Петербурга. Семья хорошая, даже площадку сделал детскую впереди дома. Вообще никаких нареканий. Что случилось, до сих пор никто не поймет», — отметили они.

Все соседи видели мужчину с ребенком на прогулке. Отец никогда не был пьяным, часто ездил на машине.

В Балахне 12 января глава семейства нанес множество ранений жене и избил ребенка до смерти. Женщину госпитализировали, она выжила. После случившегося мужчина попытался свести счеты с жизнью. Его тоже отвезли в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Также опубликовали видео с места убийства.