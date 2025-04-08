Незнакомец из Telegram обманул москвичку на миллион рублей

Москвичка по совету мужчины из Telegram потеряла на криптовалютной бирже Binance почти миллион рублей и пожаловалась в полицию на мошенничество. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник РИА «Новости» .

В середине февраля незнакомец из Telegram предложил женщине подзаработать и поделился ее контактами с сообщником. Его приятель убедил москвичку вложить накопления в активы на онлайн-платформе Binance. Так она лишилась более 990 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию в начале апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Binance считается крупнейшей криптовалютной биржей. В США ее основатель Чжао Чанпэн за денежные переводы без лицензий получил тюремный срок, штраф на сумму 50 миллионов долларов и лишился высокого поста.