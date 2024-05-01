Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы | 360°

Мир 01 мая 2024, 02:07 Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы Freepik

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Суд Сиэтла приговорил основателя самой крупной криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Его осудили по делу, связанному с денежными переводами без лицензий. Приговор оказался меньше трех лет заключения, которые потребовала прокуратура. Адвокаты предпринимателя настаивали на пяти месяцах испытательного срока.

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В ноябре 2023 года Чжао заключил соглашение с властями США, завершив долгое разбирательство в отношении Binance. Согласно сделке, основатель криптобиржи покинул пост гендиректора и выплатил штраф на сумму 50 миллионов долларов.

Ранее замглавы Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюту как платежное средство в стране. Она отметила, что при инвестициях в криптовалюту существуют риски. Это связано со сложностью объективно оценить волатильность цифровых денег.