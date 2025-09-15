Сегодня 20:10 Афериста из Tinder задержали. Что известно о самом неуловимом мошеннике XXI века? 0 0 0 Фото: Скриншот из фильма Netflix Происшествия

Саймона Леваева, более известного как «аферист из Tinder», задержали в Грузии. В начале 2022 года Netflix снял документальный фильм, где жертвы мошенника рассказали, как он сближался с ними через приложение для знакомств, выдавал себя за богатого наследника и различными путями выманивал деньги. Кто он и как годами обводил всех вокруг пальца, выяснил 360.ru.

Когда мир впервые узнал об аферисте из Tinder В феврале 2019 года норвежская газета VG опубликовала шестимесячное расследование под названием «Аферист из Tinder» (The Tinder Swindler). В материале рассказывались истории женщин из разных стран, которые стали жертвами 35-летнего израильского мошенника Саймона Леваева. Статья журналистов Натали Реме Хансен, Кристоффера Кумара и Эрленда Офте Арнтсена вызвала резонанс. К 2022-му ее прочитали свыше двух миллионов раз и продолжают читать по всему миру. В конце июня 2019 года Саймона Леваева арестовали в Афинах и позднее экстрадировали в Израиль. В декабре приговорили к 15 месяцам тюремного заключения за кражу и мошенничество. Через пять месяцев Леваева освободили в рамках программы по сокращению числа заключенных во время пандемии. В феврале 2022-го Netflix опубликовал документальный фильм, основанный на этом расследовании и историях жертв Леваева. Его сняла Фелисити Моррис.

Картина оказалась бестселлером. С 31 января по 6 февраля проект набрал 45,8 миллиона часов просмотров и вошел в топ-10 наиболее успешных в 92 странах мира. Что было в документалке Netflix В фильме подробно описываются истории трех скандинавских женщин: Сесилии Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт. Они познакомились с Саймоном в приложении для знакомств. Там он представлялся сыном алмазного магната — израильского миллиардера Льва Леваева. Настоящее имя афериста — Шимон Иегуда Хают. Мужчина родился в 1990 году в Бней-Браке в Израиле. В 15 лет переехал в район Бруклин в Нью-Йорке с друзьями своей семьи. Позднее они обвинят его в использовании кредитной карты без разрешения. В США Хают придумал легенду о сыне миллиардера и сменил свое имя на Саймона Леваева. В 2011-м его обвинили в краже, подделке документов и обналичивании украденных чеков: одну из чековых книжек он взял, когда сидел с ребенком, вторую — у этой же семьи, когда подрабатывал у них разнорабочим. Тогда он сбежал от следствия в Иорданию по поддельному паспорту.

Фото: Скриншот из фильма Netflix

Когда Леваеву удалось замести следы, он отправился в Европу, где начал свою схему с обманом женщин через Tinder под именем Майкл Билтон. Она заключалась в следующем: Саймон знакомился с девушками, очаровывал их, некоторые даже по-настоящему в него влюблялись. После мужчина рассказывал о некоем опасном бизнесе, в который он ввязался, о проблемах, мог напугать жертв фотографиями окровавленной одежды, пропадал на несколько дней. Затем начинал просить денег. Мужчина говорил, что не может воспользоваться своими счетами, банковскими и кредитными картами, так как боится врагов и ему угрожает серьезная опасность. Просьбы одолжить финансы повторялись, а чеки с каждым разом увеличивались. Если у девушек не было нужной суммы, они брали кредиты. Вырученные таким образом средства аферист Леваев тратил на красивую жизнь и ухаживания за следующими жертвами. Иногда он присылал поддельные чеки, но при попытке их обналичить женщинам приходил отказ. Как только они понимали, что Саймон их обманывает, тот бросал «возлюбленную» и находил следующую.

Фото: Скриншот из фильма Netflix

В 2015 году его арестовали в Финляндии и приговорили к трем годам за мошенничество в отношении нескольких женщин. Но это не остановило афериста из Tinder оставить свое ремесло. После досрочного освобождения примерно в 2017 году он вернулся в Израиль и продолжил обманывать противоположный пол.

По оценке авторов фильма, с 2017 по 2019 год Леваеву удалось выманить у жертв порядка 10 миллионов долларов.

Героини кинокартины до сих пор выплачивают кредиты, которые они взяли, чтобы «помочь» израильтянину. После выхода документалки пострадавшие девушки открыли сбор средств, чтобы погасить свои долги. По состоянию на сегодня они собрали 183 тысячи фунтов стерлингов (20,9 миллиона рублей и почти 249 тысяч долларов).

Фото: Скриншот с сайта gofundme

Что случилось с Саймоном после выхода фильма Если опубликованное в 2019 году расследование журналистов в некоторых странах осталось незамеченным, то выход фильма на мировой стриминговой площадке получил эффект разорвавшейся бомбы. За ним последовал ряд событий: Tinder заблокировал аккаунт Саймона Леваева навсегда;

Семья Льва Леваева подала на своего «родственника» Шимона Хаюта в суд об использовании честного имени предпринимателя для собственного обогащения;

Хаюта до сих пор разыскивают в Норвегии, Швеции и Великобритании за различные преступления, связанные с мошенничеством и подделкой документов;

Сам преступник появился в соцсетях и заявил, что он не причастен к описанным в картине аферам:

Настало время дамам начать говорить правду.

К слову, его аккаунт в Instagram* вскоре тоже заблокировали. После он завел новый и опять начал транслировать богатую жизнь: яхты, дорогие автомобили, рестораны, путешествия, частные джеты, игру в гольф, встречи на подкастах, где он в очередной раз объяснял, что фильм Netflix — один большой фейк. Новые жертвы афериста из Tinder Однако даже после документалки некоторые женщины продолжали верить Саймону. Нельзя сказать наверняка, сколько именно у него было обманутых девушек после 2022 года, но одна была точно. Ею оказалась Кейт Конлин.

Фото: Скриншот из фильма Netflix

На момент выхода фильма девушка была с Саймоном в отношениях. Она не только не поверила журналистам, жертвам и доказательствам виновности Леваева, но и всячески за него заступалась. В одном из интервью она произнесла: «Боже, кто мог придумать такую неправдоподобную историю?» Правда, жизнь расставила все по своим местам. Спустя год девушка призналась, что Леваев должен ей 150 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей), хотя она ранее утверждала, что денег он у нее не просил. В интервью иностранному телеканалу Кейт рассказала, что чувствовала некое насилие со стороны Саймона в момент, когда его оправдывала, но не могла поверить тому, что происходит вокруг. «Вначале это была сумасшедшая любовь. Его чувства были очень сильными. Он был так одержим и так привязан ко мне, я была его миром, его жизнью. А потом начались проблемы и ссоры», — рассказала Конлин.

Фото: Скриншот из фильма Netflix

Саймон критиковал девушку, сравнивал ее с другими, запрещал делать обычные вещи. В один из вечеров Леваев толкнул Кейт, и она порезалась ногой о ступеньку. В этот момент Конлин решила уйти. Она сразу же поехала с матерью в больницу, а потом в полицию. В ноябре 2017 года суд в Тель-Авиве обязал Леваева выплатить 415 тысяч израильских шекелей (свыше 10,2 миллиона рублей и 123,8 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный и физический ущерб, а также разрушение ее модельной карьеры в Израиле. В иске упоминаются и деньги, которые аферист взял у девушки и не вернул. Однако Хают упрямо продолжает убеждать людей, что он ни в чем не виноват. На прошлой неделе в его соцсетях появился пост, где он объявил о скором выходе книги.

Эта книга — результат многолетней работы. Осторожно. Честно. Никаких игр. Это не просто ответ на документальный фильм Netflix. Это история моей жизни — полная история. Детали, которые они упустили. Моменты, которые они перекручивали. Ложь, которую они распространяют. Саймон Леваев

Судя по всему, он не прекращал знакомиться с женщинами. Например, в его соцсетях есть некая девушка модельной внешности, которая сидит с ним внутри бизнес-джета. Однако нельзя сказать наверняка, кто она: просто модель или очередная жертва.

Фото: Соцсети Саймона Леваева

Спектакль окончен — хеппи-энд? Утром 15 сентября стало известно о задержании Хаюта в аэропорту Батуми в Грузии, сообщило издание The Jerusalem Post. В местном МВД уточнили, что это сделали по ордеру Интерпола — Леваев находился в международном розыске. Адвокат в недоумении от того, почему задержали его подопечного. «Сегодня утром я разговаривал с ним уже после задержания, но до сих пор не ясно, в чем дело. Он беспрепятственно путешествовал по всему миру», — рассказал юрист. Сколько грозит Саймону Леваеву в случае доказательства его вины, пока не известно, однако, по всей видимости, в этот раз за него взялись серьезно. Нельзя исключать, что и теперь его отпустят — как десятки раз до этого.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.