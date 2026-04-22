Нетрезвый россиянин избил таксиста после отказа в поездке

В Саратове пьяный и не раз судимый мужчина избил таксиста за отказ в поездке

Пьяный саратовец избил таксиста, отказавшегося его везти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Клиент напал на 57-летнего таксиста, приехавшего в ночь на 27 марта на вызов в микрорайон Юриш. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда клиент подошел к водителю, то между ними возник конфликт, в результате которого пассажир избил таксиста.

«Согласно заключению медицинской экспертизы, у мужчины имелись кровоподтеки и ссадины в области лица, правой кисти руки и левого коленного сустава», — уточнили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Нападавшего задержали. Им оказался 42-летний житель Заводского района, причем неоднократно судимый.

Задержанный заявил, что избил таксиста потому, что отказался его везти и отменил заказ. Нападавшего оставили под подпиской о невыезде.

