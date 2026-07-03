Несовершеннолетняя инсценировщица ДТП в Москве не признала вину в вымогательстве

В Москве следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в вымогательстве, которая вместе с двумя соучастниками инсценировала дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Несовершеннолетняя злоумышленница спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода 28 июня на Маросейке. Двое ее сообщников, действуя в соответствии с распределенными ролями, потребовали от водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом сотрудников ДПС.

Водитель предпочел обратиться в правоохранительные органы. Однако обвиняемые напали на прибывшего на место ЧП инспектора ДПС. Они применили к нему насилие, оскорбили и специально повредили видеорегистратор, после чего скрылись.

Следователи предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве. Вину она не признала. Двух молодых людей обвинили в применении насилия и оскорблении представителя власти, их заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 19 человек предстанут перед судом за инсценировку более 50 ДТП.