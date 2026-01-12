В Петербурге 19 человек предстанут перед судом за инсценировку более 50 ДТП

В Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 19 человек. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, сообщил Piter TV со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, фигуранты приобрели несколько автомобилей, чтобы незаконно получить страховые выплаты. Они заключали договоры купли-продажи от имени подставных лиц и инсценировали ДТП с участием каршеринга. После «аварий» мошенники обращались в страховые компании за компенсациями.

Всего было совершено более 50 фиктивных ДТП. Три организации пострадали и понесли ущерб свыше 23 миллионов рублей.