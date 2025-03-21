Мошенники запугали подростка в Ленобласти и заставили поджечь здание МФЦ

Подростка в Ленобласти задержали за поджог здания МФЦ

Подросток в Ленинградской области поджег здание госуслуг. В итоге его задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Происшествие случилось на Любимой улице в Сертолово. Юноша зашел в центр госуслуг, облил скамейку бензином и поджег ее. На место вызвали правоохранителей.

«Поджигатель был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса учебного заведения из Сертолово», — заявили в ведомстве.

Огонь разгорелся на площади семь квадратных метров. Пожар оперативно потушили, в результате ЧП никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что устроить пожар мальчика заставили мошенники. Они убедили подростка, что против его родителей возбудили уголовное дело за преступление государственной важности. Ребенку пообещали прекратить расследование, если он подожжет центр госуслуг.

Ранее двух подростков в Чите осудили за диверсию на вышке. Они подожгли станцию мобильной связи за вознаграждение.