Неоплативший парковку водитель каршеринга насмерть задавил охранника в Москве

МВД: в Москве задержали водителя, задавившего охранника на каршеринге

Московские правоохранители задержали водителя каршеринга, который наехал на охранника парковки. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, водитель не хотел платить за парковку и сбил охранника, который пытался помешать ему покинуть территорию автостоянки. После наезда злоумышленник скрылся.

В результате пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

«Менее часа понадобилось моим коллегам из Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве, чтобы установить и задержать молодого человека, который, управляя автомобилем, наехал на охранника», — отметила Волк.

Водителем каршеринга оказался 21-летний мужчина. Его доставили в отделение полиции.

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