Наезд пьяного самокатчика на ребенка в Екатеринбурге обернулся уголовным делом
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием ребенка в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
Согласно данным ведомства, самокатчик, находясь в состоянии опьянения, сбил шестилетнего пешехода, который гулял с родителями.
Водителю вменяют статью «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Ход расследования поставлен на контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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