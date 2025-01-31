Неизвестный ударил ножом в шею прохожего на станции метро в Лионе

Во Франции мужчина напал с ножом на прохожего в метро

Житель Франции выжил после ножевого ранения в шею, полученного в ходе нападения неизвестного в метро Лиона. Врачи назвали спасение пострадавшего чудом. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Атака преступника попала на камеру видеонаблюдения на станции метро Guillotiere. Незнакомец ударил мужчину ножом в шею, столкнувшись с ним у лестницы неподалеку от платформы.

Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления, оставив пострадавшего истекать кровью. Очевидцы происшествия вызвали раненому скорую помощь, его увезли в больницу.

Потерпевший восстановился через пять дней, один из выхаживающих его медиков назвал это настоящим чудом.

Подозреваемого в совершении преступления задержала полиция. Им оказался житель района Венисье, уже имевший проблемы с правоохранительными органами. Его местонахождение раскрыл родственник, узнав преступника на разлетевшихся по сети кадрам.

Ранее неизвестный зарезал двух человек в парке немецкого города Ашаффенбург. Одной из его жертв стал ребенок.