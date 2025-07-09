Неизвестный убил в Иркутской области 20-летнюю девушку

Правоохранители нашли в поселке Бойшой Луг Шелеховского района тело 20-летней иркутянки. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Труп обнаружили на участке жилого дома, обстоятельства случившегося устанавливаются.

«В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели», — отметили в пресс-службе.

По данным РЕН ТВ, неизвестный закопал девушку у дома ее сожителя. Источник канала рассказал, что иркутянка 7 июля уехала из дома в поселке Первомайское в город на маршрутке.

«В обед она написала матери, что подала документы в техникум и сидит в парке неподалеку», — отметил собеседник РЕН ТВ.

Близкие потеряли связь с девушкой примерно в 15:00. Незадолго до исчезновения между ней и сожителем произошла ссора, отметил источник канала.

Ранее суд признал петербуржца виновным в убийстве друга. Следствие установило, что мужчина после ссоры пырнул товарища ножом в область сердца. Из-за ранения тот скончался в больнице.