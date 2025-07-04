Петербуржца отправили в колонию на 10 лет за убийство друга

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в убийстве своего товарища. По информации телеканала «Санкт-Петербург» , прокуратура города поддержала гособвинение по уголовному делу против мужчины. Коллегия присяжных признала его виновным в убийстве.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года возле дома на улице Красного Текстильщика произошел конфликт между двумя друзьями. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, попав лезвием прямо в сердце. Пострадавший скончался в больнице, написала Neva.Today.

Несмотря на доказательства, представленные в суде, обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить брату погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей.