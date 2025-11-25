Неизвестный обстрелял окна домов в Воронеже

Полиция Воронежа проводит проверку по факту стрельбы по окнам. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

В местных пабликах появилось сообщение, что неизвестный обстрелял окна домов на улице Южно-Моравская. Жители дома № 24 сообщили, что в нескольких квартирах разбиты стекла.

«Сообщение в полицию поступило о повреждении стеклопакета, проводится проверка, организованы розыскные мероприятия, направленные на установление правонарушителя», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

В субботу вы результате атаки БПЛА в Воронеже загорелся легковой автомобиль, четыре дома получили повреждения. Пострадали окна и фасады. За ночь на 23 ноября силы ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ над территорией России.