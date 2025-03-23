Неизвестный мужчина совратил троих детей в Волгограде, его не могут найти уже год

В Волгограде следователи и полиция разыскивают мужчину, который может быть причастен к преступлениям против троих детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

По информации следователей, 4 августа 2024 года днем на улице Рокоссовского неизвестный приставал к трем детям 10 и 11 лет, улучив момент, когда рядом не было прохожих. Следствие возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В СК сообщили, что подозреваемому на вид 45–55 лет. Он европейской внешности, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения. У мужчины темные волосы с проседью и светлые глаза. В день происшествия на нем была серая футболка с рисунком «батик узелковый» и серые трикотажные шорты на резинке. На руке мужчина носил квадратные фитнес-часы с черным силиконовым ремешком.