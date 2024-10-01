Неизвестные в масках попытались застрелить главврача ЦРБ в Карачаевске

Главного врача Центральной районной больницы Динислама Айдинова попытались убить в Карачаевске. По данным Mash Gor , в него стреляли двое неизвестных. Оба скрывали свои лица под масками.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Его оперируют, уточнил источник Telegram-канала, уточнив, что хотя Айдинов потерял много крови, его жизни уже ничего не угрожает.

По его словам, главврач находится стабильно тяжелом состоянии.

В региональном СУ СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. Также в ведомстве уточнили, что стрельба произошла накануне в селе Коста-Хетагурова. Личность пострадавшего в пресс-службе вместе с тем не раскрыли.

Расследование дела продолжается. Напавших на главного врача ЦРБ ищут.