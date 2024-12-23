Неизвестные украли у жителя Новомосковска деньги и заставили поджечь ОМВД

В Тульской области задержали жителя Новомосковска, который пытался поджечь стеклянную бутылку рядом со зданием районного отдела внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские отправили 60-летнего подозреваемого в отдел МВД России по Новомосковску. При нем нашли бутылку с горючим веществом.

«Местный житель действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денежных средств, полученную от продажи имущества», — заявили в ведомстве.

Аферисты обещали жертве вернуть деньги, если тот подожжет здание районного отдела МВД.

Ранее полицейские в Петербурге задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в военкомат в Центральном районе.

Правоохранители выяснили, что «он действовал по указаниям». На следующий день появилось видео с попыткой подозреваемого устроить пожар. На кадрах видно, что он подошел к зданию и кинул в стену бутылку с горючим веществом.