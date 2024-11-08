Неадекватный житель Орехово-Зуева напал на пенсионерку и собаку возле подъезда

СК возбудил дело после нападения на пенсионерку и собаку в Орехово-Зуеве

Неадекватный житель Орехово-Зуева пнул собаку, а затем заступившуюся за животное пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Местные жители сообщили, что мужчина уже не первый раз ведет себя агрессивно и нападает на пожилых людей.

Согласно видео с камеры наблюдения, неадекват угрожал натравить на пенсионерку своего алабая. Из содержания разговора становится ясно, что он давно знаком с пострадавшей, и у них до этого были какие-то разногласия.

Ранее в Сергиевом Посаде задержали мужчину, который разгуливал по району с ружьем, целился в прохожих и застрелил чью-то собаку.