Неадекват пытался поджечь заправку и зарезать полицейских в Москве

Атаку неадеквата на полицейских на Щелковском шоссе в Москве сняли на видео

Неадекват с ножом напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, мужчина подошел к мобильному посту ДПС пешком и выкрикнул нецензурные слова. Затем он оказал сопротивление при задержании, попытавшись ранить людей. Совместными усилиями неадеквата удалось задержать.

СК России в Telegram-канале уточнил, что перед нападением фигурант кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей ГБУ «Жилищник» и МВД вблизи автозаправки на Щелковском шоссе. После этого он напал с ножом на полицейских, прибывших для пресечения его противоправных действий.

Против задержанного завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ближайшее время его отвезут в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу.

РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что при нападении никто из правоохранителей не пострадал.

