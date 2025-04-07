«Не заправляй мою кровать». Найденная в шкафу девочка в Дагестане оставила записку

Брат в Дагестане нашел тело 12-летней девочки в шкафу

В Кизилюртовском районе Дагестана умерла 12-летняя девочка, ее тело нашли в шкафу. В записке она попросила прощения у мамы, сообщил Telegram-канал «Крик народа» .

Школьница из села Шушановка скончалась после игры в «Роблокс». Она оставила тетрадь со стихами, которыми призналась матери в любви, попросила прощения и пообещала защищать ее после смерти.

«Не заправляй мою кровать. Будешь смотреть на нее и вспоминать про меня», — написала девочка.

Мать от увиденного потеряла сознание, сообщил Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА». На тело девочки в шкафу наткнулся брат. Он пытался реанимировать ее и сделал искусственное дыхание, но безуспешно.

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка отдала мошенникам 202 тысячи рублей за привилегии в игре «Роблокс». Ее отец написал заявление в полицию.