«Не стал дожидаться суда». Содравший кожу с убитой жены свердловчанин ушел на СВО

Ura.ru: свердловчанин, убивший жену и снявший с нее кожу, отправился на СВО

Рафис Хузин из Березовского, что в Свердловской области, обвиняемый в убийстве жены, отправился на СВО. Об этом Ura.ru сообщил источник, близкий к следствию.

«Он не стал дожидаться суда и заключил контракт с военными», — сказал собеседник агентства.

В Свердловском СУ СК отказались от комментариев по данному вопросу.

Убийство в частном доме на улице Героев Труда произошло 17 октября. По предварительным данным, Рафис Хузин поссорился с женой из-за того, что она вернулась домой и возмутилась, увидев, что суп не готов.

Хузин разозлился, схватил нож и убил женщину. Затем он снял с нее кожу и попытался расчленить тело, но не смог этого сделать. По одной из версий, он закопал труп в огороде, по другой — спрятал в сарае.

Подруга женщины, с которой они планировали поездку, заметила, что та не выходит на связь. Она встревожилась и сообщила об этом Рафису. Подруга пригрозила, что обратится в полицию, если не найдет свою подругу.

Хузин решил не ждать и сам пришел к правоохранителям, сдавшись. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве и арестовали. Рафис признал свою вину.

