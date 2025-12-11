Не сообщивший о друге-террористе подросток из Тюмени стал фигурантом дела
Подросток из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после того, как он не стал доносить на своего приятеля, готовившего теракт. Об этом Lenta.Ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По его данным, на 17-летнего жителя возбудили уголовное дело по статье «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят хотя бы одно из преступлений».
По версии обвинения, в декабре 2024 года знакомый написал фигуранту в соцсетях, что планирует поджечь объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Утяшево — Тюмень.
Злоумышленник собирался совершить теракт по указанию украинского куратора, но не успел — его задержали.
Ранее 42-летнюю жительницу Белгородской области приговорили к 19 годам лишения свободы за содействие спецслужбам Украины. Женщина делала взрывчатку для диверсий и терактов и хранила ее в своей квартире в Воронежской области.