«Не первый случай». Дачник убил мотыгой соседскую собаку под Новосибирском

Полицейские отвезли мужчину в отделение, но потом отпустили. Теперь местные жители хотят добиться более сурового наказания, чем выговор.

Собеседница 360.ru отметила, что это уже не первый случай живодерства, но владельцы питомцев не обращались в полицию. По словам Анастасии, пес ее родителей тоже пострадал от рук пенсионера.

«Нашей собаке он нанес увечье с рассечением морды, но не было доказательств для открытия дела», — заявила волонтер.

Также она призвала всех владельцев собак быть осторожными и держать своих питомцев на поводке.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия, мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестные устроили массовое уничтожение беспризорных собак в Красноярском крае. Для убийства животных они использовали огнестрельное оружие.