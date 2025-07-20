«Не первый случай». Дачник убил мотыгой соседскую собаку под Новосибирском
Полиция задержала мужчину за убийство собаки в Новосибирской области
В Новосибирской области житель СНТ «Огонек-1» жестоко убил соседскую собаку. Мужчина нанес смертельный удар мотыгой, сообщила 360.ru волонтер Анастасия.
Полицейские отвезли мужчину в отделение, но потом отпустили. Теперь местные жители хотят добиться более сурового наказания, чем выговор.
Собеседница 360.ru отметила, что это уже не первый случай живодерства, но владельцы питомцев не обращались в полицию. По словам Анастасии, пес ее родителей тоже пострадал от рук пенсионера.
«Нашей собаке он нанес увечье с рассечением морды, но не было доказательств для открытия дела», — заявила волонтер.
Также она призвала всех владельцев собак быть осторожными и держать своих питомцев на поводке.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия, мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее неизвестные устроили массовое уничтожение беспризорных собак в Красноярском крае. Для убийства животных они использовали огнестрельное оружие.