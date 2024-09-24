Названы результаты экспертизы тел двоих погибших детей в Красноярском крае

СК: следов средства от мух не нашли у еще 2 погибших детей в Красноярском крае

Судебно-медицинская экспертиза не выявила следов средства от мух в телах еще двух погибших детей в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“, в организме ещё двоих детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки — следов сыпучего инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщили ведомстве.

Прокуратура выяснила, что в день отравления дом обрабатывали дихлофосом, об этом рассказали родители. По их словам, в момент обработки дети находились на улице, а потом зашли домой.

Ранее в надзорном ведомстве заявили, что приоритетной версией по делу о гибели детей является отравление парами дихлофоса. Для выяснения точной причины провели судмедэкспертизу.