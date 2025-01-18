Названа общая стоимость арестованного имущества Моргенштерна

Самым дорогим объектом стал дом на 809 квадратных метров в деревне Леоново городского округа Истра. Усадьбу артиста оценили в 31 миллион рублей. Также под арест подпал участок, где расположен дом. Минимальная стоимость гектара земли составила 16,5 миллиона рублей.

Кроме загородной недвижимости, Моргенштерн* не сможет распоряжаться тремя помещениями в бизнес-центре «Александрия» на Бакунинской улице Москвы за 25 миллионов рублей, а также гаражом за 1,2 миллиона.

Арест на недвижимость артиста наложил Савеловский суд столицы по требованию прокуратуры.

Ведомство инициировало возбуждение уголовного дела против Моргенштерна* за неисполнение обязанностей иностранного агента. Рэпер сейчас находится за границей.

*Признан в России иностранным агентом.