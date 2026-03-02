Названа причина смерти троих полицейских в Москве

Трое полицейских в Москве погибли из-за дистанционного взрыва предметов рядом с ними. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX .

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она.

Волк сообщила, что украинские спецслужбы активно используют мобильные телефоны, соцсети и мессенджеры для вербовки россиян и вовлечения их в преступления. Она предупредила: если предлагают быстрый заработок, нужно отнестись к такой информации с осторожностью.

По словам Волк, даже подработка, которая кажется хорошо оплачиваемой и безобидной на первый взгляд, может привести к трагическим последствиям.

Ранее стало известно, что подорвавший сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве мечтал разбогатеть на криптовалюте. Мужчина был весь в долгах. Вероятно, на этом его и завербовали украинские спецслужбы. По основной версии, он стал невольным смертником.