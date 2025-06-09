Назван возможный убийца депутата Рады

Правоохранители заподозрили армянского предпринимателя в причастности в убийству в Московской области бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом Telegram-канал Baza .

По данным источника, речь идет о 44-летнем экс-крупнейшего подрядчика Укравтодора 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна. Следователи предполагают, что он могу передавать СБУ информацию о местонахождении Кивы.

На данный момент Амирханян уже находится в СИЗО-8 Московской области. Под стражу его отправили в рамках уголовного дела о даче взятки.

Тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями обнаружили в парке отеля в Московской области 6 декабря 2023 года. В день покушения при нем был пистолет. Спустя несколько месяцев глава СБУ Василий Малюк намекнул, что к его смерти причастна украинская спецслужба.