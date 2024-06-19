В день убийства Кивы при политике был пистолет

Mash: у Кивы в день его убийства был пистолет, выстрелить экс-нардеп не успел

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, которого убили в декабре 2023 года в Московской области, во время покушения был с пистолетом. Как сообщил Telegram-канал Mash, воспользоваться им политик не успел.

В день убийства Кивы на месте преступления, по данным канала, обнаружили пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал возле тела убитого нардепа.

Результаты проведенной экспертизы показали, что оружие боевое и было заряжено. Скорее всего, ТТ принадлежал Киве.

Mash уточнил, что правоохранители начали розыск человека, продавшего политику пистолет.

Тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке подмосковного отеля 6 декабря 2023 года. Спустя несколько месяцев глава СБУ Василий Малюк намекнул, что украинская спецслужба причастна к произошедшему, хотя прямо не стал подтверждать этот факт.

