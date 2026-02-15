Назван самый распространенный вид преступлений в России

По итогам 2025 года кража остается самым распространенным видом преступлений в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

В прошлом году правоохранители зафиксировали 453 338 случаев кражи. В сравнении с 2024-м число таких преступлений сократилось на 46 тысяч.

Также в 2025 году МВД выявило 2,7 тысячи разбоев, 6,2 тысячи вымогательств, более 13 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 14,4 тысячи случаев грабежа.

Всего по итогам прошлого года в России зарегистрировали больше 1,7 миллиона преступлений. Рост регистрируемых преступлений отметили в пяти регионах страны, снижение — в 80.

Ранее силовики задержали бывшего сотрудника ДПС, который 15 лет скрывался на свалке под другим именем после кражи цветмета с завода на 700 тысяч рублей. Теперь ему предстоит отбыть семилетний срок в колонии.