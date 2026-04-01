Назад в прошлое. Мошенники ухитрились найти новую уловку против россиян

Мошенники начали чаще использовать городские номера для обмана россиян

Телефонные мошенники постепенно меняют тактику — теперь они все активнее используют стационарные телефоны. В беседе с РИА «Новости» специалист по безопасности Галактион Кучава объяснил, почему злоумышленники выбрали такой метод.

Люди пенсионного и предпенсионного возраста, главные цели мошенников, привыкли считать звонок стационарного телефона признаком надежности, полагает Кучава.

Представители старшего поколения подсознательно считают, что стационарный телефон привязан к конкретному адресу и организации, в отличие от мобильного, который легко сменить.

Технически же городские сети защищены гораздо слабее мобильных. Если сотовые операторы уже внедрили мощные системы антифрода (автоматической блокировки спама), то на фиксированных линиях такие инструменты практически отсутствуют.

Это позволяет преступникам совершать тысячи звонков, оставаясь незамеченными для защитных фильтров.

Аферисты мастерски маскируются под сотрудников тех служб, которые традиционно пользуются городской связью. Среди самых частых сценариев:

ЖКХ и энергетики: звонки о необходимости срочной замены счетчиков или перерасчета долгов.

Социальный фонд и собес: обещания прибавок к пенсии или выплат к праздникам.

Телеком-операторы: предложения продлить договор на обслуживание домашнего телефона или интернета.

Управляющие компании: уведомления о смене кодов домофона или проверке вентиляции.

В МВД ранее рассказали, по каким фразам можно распознать телефонных аферистов.