Националист избил российского подростка за критику «брошенной зиги»

V1: националист разбил нос подростку из Волгограда за просьбу не «кидать зиги»

Прославившийся как блогер-националист Алексей Монахов (настоящая фамилия — Малеваный) получил 300 часов обязательных работ за избиение подростка, который сделал ему замечание за выкрикивание националистических лозунгов. Как сообщило издание V1 , такой приговор вынес суд Волгограда.

Само нападение произошло еще в январе, но до суда дошло только сейчас. В материалах дела указали, что подсудимый вместе с друзьями выкрикивал националистические лозунги и вскидывал руку.

Проходящий мимо подросток попросил компанию прекратить так делать. В ходе возникшего конфликта подсудимый ударил юношу и сломал ему нос.

Источник журналистов V1 уточнил, что пострадавший юноша пытался вразумить националистов и ссылался на авторитет своего дедушки — ветерана Великой Отечественной войны.

Напавшего на подростка националиста задержали и завели против него уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. При этом изначально речь шла о групповом нападении, но единственным подсудимым стал Монахов.

Источник редакции в оперативных службах добавил, что после отбытия наказания в 300 часов обязательных работ Монахову грозит еще одной уголовное дело за разбойное нападение. По неподтвержденным данным, националист причастен к избиению прохожего на улице.

Демонстрация нацистского приветствия в День Победы обернулась для жителя Волгограда уголовным делом. По данным областного главка СК, мужчина вскидывал руку во время праздничных гуляний на набережной города. На призывы прохожих прекратить свое поведение он не реагировал.