«Настроены решительно». Обманутые клиенты осадили офис криптобиржи Beribit | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 12:05 «Настроены решительно». Обманутые клиенты осадили офис криптобиржи Beribit Клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки бастуют в офисе в Москва-Сити

Читать 360 в

Криптобиржа Beribit остановила вывод средств, и ее клиенты явились в офис в Москва-Сити требовать выплат. Они провели в здании около двух суток и пообещали продолжить забастовку до полного возмещения. 360.ru показал обстановку в здании.

Офис находился на 52-м этаже башни «Федерация». Сначала криптобиржа объявила о технических неполадках, которые устранят в течение пары часов. Затем клиентам назвали другую версию: вывод прекратили из-за смены руководства, которое решило провести проверку. Тогда заподозрили обман, ведь такие кардинальные перемены не могли произойти за одну ночь.

Реклама

«Лично я нахожусь здесь почти сутки, нам не выдают наши средства. <…> Люди здесь уже не выдерживают просто физически. Уже вызывали скорую помощь, люди падали в обморок, потому что много часов не пили, не ели, сидели ждали и не спали», — сказал один из вкладчиков.

Пришедшие подали заявления в полицию и составили список пострадавших. Они предупредили, что не уйдут из офиса, пока не получат деньги. Однако выдать их некому — из сотрудников остались только охранники, остальных увели люди в форме правоохранителей.

«Мы настроены решительно, никто отсюда уезжать не собирается, пока мы не получим свои средства», — сказал участник акции.

В 2023 году из России ушла криптовалютная биржа Binance. Она передала российские активы другой компании.