Обвиняемого в убийствах белгородского священника уличили в связях с криминалом

Арестованные белгородский священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют связи с криминалом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Находясь на свободе, Дементеев, Морозов и Селютин, обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда», — указали в документах.

Также, по данным следствия, обвиняемые могут общаться с соучастниками преступления и создать ложные доказательства своей невиновности. Фигуранты проходят по уголовному делу об убийствах, похищениях и вымогательствах в период с 1997 по 2017 год.

Дело возбудили в 2018 году в Белгороде после пропажи человека. Материалы передали в Главное следственное управление Следственного комитета России. В одном производстве соединили дела о нескольких убийствах, похищениях и вымогательствах.