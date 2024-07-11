Насмерть сбивший ребенка москвич получил восемь лет колонии

Прокуратура: сбивший ребенка на Кронштадтском бульваре москвич получил 8 лет

Житель Москвы, который в 2023 году пьяным насмерть сбил ребенка на Кронштадтском бульваре, получил восемь лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина за рулем Skoda гнал на скорости 112 километров в час, вылетел на красный и сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте происшествия, а водитель скрылся с места аварии.

«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», — передали в прокуратуре.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Ранее другой резонансный случай произошел в Ленобласти. Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и оставил его на обочине дороги. Виновником ДТП оказался 54-летний житель поселка Шушары. По факту смерти человека возбудили уголовное дело.

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