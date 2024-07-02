Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и оставил его на обочине дороги в Ленобласти

Смертельная авария с участием автомобиля Skoda Octavia произошла накануне в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по обочине дороги. Сразу после случившегося водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность виновника ДТП: им оказался 54-летний житель поселка Шушары. По факту смерти человека заведено уголовное дело.

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