Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и оставил его на обочине дороги в Ленобласти
Смертельная авария с участием автомобиля Skoda Octavia произошла накануне в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по обочине дороги. Сразу после случившегося водитель скрылся с места происшествия.
Правоохранители установили личность виновника ДТП: им оказался 54-летний житель поселка Шушары. По факту смерти человека заведено уголовное дело.
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