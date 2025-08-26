Насмехавшемуся над блокадниками блогеру избрали меру пресечения
Блогеру из Москвы запретили определенные действия за шутки над блокадниками
Блогеру из Москвы, который насмехался над блокадниками Ленинграда в соцсетях, избрали меру в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«Избрана мера в виде запрета определенных действий», — отметили в сообщении.
Публикации москвича привлекли внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Она опубликовала пост с видео блогера, который удивлялся, что жителей блокадного Ленинграда лишили bubble tea. Мизулина направила жалобу правоохранителям.
По данным столичного Следственного комитета, 20-летний юноша стал фигурантом уголовного дела об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
Молодого человека задержали, на допросе он признал свою вину.
Ранее в Московском регионе задержали блогера Арсена Маркаряна. Он находился в розыске по уголовному делу об оскорблении памятников защитников Отечества.