Насмехавшемуся над блокадниками блогеру избрали меру пресечения

Блогеру из Москвы запретили определенные действия за шутки над блокадниками

Блогеру из Москвы, который насмехался над блокадниками Ленинграда в соцсетях, избрали меру в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Избрана мера в виде запрета определенных действий», — отметили в сообщении.

Публикации москвича привлекли внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Она опубликовала пост с видео блогера, который удивлялся, что жителей блокадного Ленинграда лишили bubble tea. Мизулина направила жалобу правоохранителям.

По данным столичного Следственного комитета, 20-летний юноша стал фигурантом уголовного дела об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Молодого человека задержали, на допросе он признал свою вину.

Ранее в Московском регионе задержали блогера Арсена Маркаряна. Он находился в розыске по уголовному делу об оскорблении памятников защитников Отечества.