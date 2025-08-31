Полицейские задержали пенсионерку по подозрению в сбыте наркотиков в Астрахани

В Трусовском районе Астрахани полицейские вместе с кинологами задержали 66-летнюю женщину. Она пыталась спрятать в тайнике сверток с порошкообразным веществом. Эксперта подтвердила, что это наркотик, сообщил сайт «АБН24» со ссылкой на пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, в ходе ведомства у пенсионерки обнаружили еще 30 свертков с аналогичным веществом общей массой почти 30 граммов. Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Сейчас расследование преступления продолжается, правоохранительные органы уточняют все обстоятельства произошедшего. Женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.