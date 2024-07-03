Наркозависимые родители в Петербурге уморили дочь

Пятимесячная девочка скончалась в квартире в Санкт-Петербурге, где ее на долгое время оставили в одиночестве наркозависимые родители. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в доме по улице Антонова-Овсеенко. Правоохранители задержали мать и отца ребенка. Женщину отправили под арест по административной статье об употреблении наркотиков, а мужчину — за появление в пьяном виде в общественном виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Силовики изъяли из квартиры видеокамеру наблюдения. Предположительно, с ее помощью удастся установить причину гибели младенца.

Ранее в населенном пункте Воронино Челябинской области нашли тело 16-летней школьницы. Оно находилось в одной из хозяйственных построек дома. Следователи по данному факту завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».