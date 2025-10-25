Наркоторговцы придумали необычный способ доставки кокаина в Европу

Bild: наркоторговцы начали добавлять кокаин в специи, соки и пластмассу

Организованные преступные группировки стали более изощренными в способах доставки наркотиков в Европу. Наркоторговцы теперь добавляют кокаин в соки, специи и пластмассовые изделия. Об этом сообщила газета Bild .

Обнаружить спрятанные таким образом наркотики практически невозможно, после прохождения таможенного контроля в морских портах или аэропортах их доставляют в подпольные лаборатории, извлекают и перерабатывают.

«Мы наблюдаем четкую тенденцию в последние годы: преступники добавляют кокаин в легальные экспортные товары с помощью химических процессов и везут в Европу из Южной Америки», — уточнил глава федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх.

Глава полиции добавил, что контрабандисты часто используют скоростные надувные лодки и мини-подлодки для перевозки наркотиков по морю.

В сентябре полторы тонны кокаина перехватили в порту Санкт-Петербурга.