Наркоторговец в Петербурге сбил полицейского и выкинул 40 пакетиков с веществом

Наркодилер во время погони сбил полицейского и эффектно выбросил из окна 40 пакетиков с нелегальным товаром. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке» .

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на подозрительный BMW на 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург и потребовали водителя остановиться. Короткий разговор с шофером закончился тем, что тот резко нажал на газ, сбив стража порядка.

Потом на высокой скорости мужчина попытался избавиться от товара — выкинул в окно пакет с 40 свертками наркотиков. Скорость не помогла, наркодилера все равно задержали.

В отделе на лихача оформили пять протоколов за административные правонарушения. Кроме того, возбудили уголовные дела по статьям о торговле наркотиками и применении физической силы к сотруднику правоохранительных органов. Сейчас преступник находится под стражей.

Ранее мажор на Porsche устроил гонку с гаишниками в Центральном районе Петербурга. Мужчина мчался с такой высокой скоростью, что перелетел через Лебяжью канавку и въехал в ограду Летнего сада.