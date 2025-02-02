Наркоторговец погиб при попытке бегства во время обыска в московской квартире

Обыски в московской квартире владельца одной из крупнейших площадок по торговле наркотиками в даркнете Алексея Ростовцева обернулись гибелью фигуранта уголовного дела. Как сообщил Telegram-канал Mash, наркоторговец решил сбежать от силовиков через окно, но не удержался и разбился при падении с 17-го этажа.
Правоохранители занимались Ростовцевым долгое время. Он прокололся во время отправки очередной посылки во Владивосток. Своей вины наркодилер не отрицал и согласился сотрудничать со следствием.
Он даже привел криминалистов в квартиру, чтобы показать тайники. Но в ходе обысков Ростовцев неожиданно совершил попытку к бегству, которая обернулась для него летальным исходом.
В начале января жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына и покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. По данным следствия, погибшая страдала длительной депрессией, в которой винила своего ребенка
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